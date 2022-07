Dit is de vrouw die het imperium van Mino Raiola voortzet

Door Sjoerd Mossou



Het wachten is nog op de medische keuring in München, het papierwerk wordt nog één keer grondig doorgenomen door juristen van alle betrokken partijen, en daarna is Matthijs de Ligt officieel speler van Bayern. Wederom is de Nederlander het stralende middelpunt van een megatransfer, goed voor zo’n zeventig miljoen euro, mogelijk oplopend tot tachtig miljoen.



Maar wie is de grote zakelijke spil in deze overstap, amper een paar maanden na de dood van De Ligts invloedrijke zaakwaarnemer Mino Raiola? In 2019 was het nog de Italiaans-Nederlandse spelersagent die de transfer van Ajax naar Juventus hoogstpersoonlijk regisseerde – zoals dat óók met topspelers zoals Erling Haaland, Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic steevast gebeurde.