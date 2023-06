Dit is het speelschema van de Keuken Kampioen Divisie: beladen duel in Friesland en verhitte Brabantse derby

Arne Slot wint Rinus Michels Award opnieuw, Dick Schreuder beste trainer Keuken Kampioen Divisie

Arne Slot is net als vorig jaar de winnaar geworden van de Rinus Michels Award. De Feyenoord-trainer ontving de prijs voor de beste trainer van het jaar in de eredivisie vanmiddag op Papendal. PEC Zwolle-coach Dick Schreuder is uitgeroepen tot coach van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie.