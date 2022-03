Dit kan Ajax verdienen bij plaatsing voor kwartfinales Champions League

Een plaats in de kwartfinale is namelijk goed voor een premie van 10,6 miljoen. Een gewonnen wedstrijd in de koningsklasse van het clubvoetbal levert 2,7 miljoen euro op. De recette van een volle Johan Cruijff Arena voor het thuisduel met Benfica bedraagt ook zo’n 2 miljoen euro.

De bedragen lopen later in het toernooi uiteraard nog verder op. Een plaats in de halve finales is 12,5 miljoen euro waard. De verliezend finalist strijkt 15,5 miljoen euro op, voor de winnaar ligt een cheque klaar van 20 miljoen euro.

Winstpremies

Ajax ontving als startpremie al een bedrag van 15,6 miljoen euro. De landskampioen uit Nederland heeft op basis van de zogenoemde coëfficentenranglijst met oude en recente prestaties in Europa nog eens recht op ruim 20 miljoen euro.

Dankzij de uitstekende prestaties in de groepsfase werd de kas vervolgens nog verder gespekt. Ajax eindigde in een poule met Borussia Dortmund, Sporting Lissabon en Besiktas bovenaan met een maximale score van achttien punten. Goed voor winstpremies van in totaal 16,8 miljoen euro. Daar komt nog 900 duizend euro bij, na het gelijkspel tegen Benfica in de achtste finales. Het bereiken van de knock-outfase was daarnaast nog eens 9,6 miljoen euro waard.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daar komen ook nog inkomsten uit de marketpool met televisierechten bij. Deze zijn niet openbaar, maar worden voor Ajax intussen geschat op 3 miljoen euro.

Daarmee komt het totaal voor Ajax dit seizoen uit op zo’n 70 miljoen euro, al zitten daar de recettes van de thuiswedstrijden nog niet bij. Deze bedragen circa 2 miljoen euro per duel, al moet daarbij worden aangetekend dat er tegen Sporting vanwege coronamaatregelen geen fans aanwezig mochten zijn in Amsterdam.

Dat zal morgenavond anders zijn, want Benfica wordt ontvangen in een uitverkocht stadion (aftrap 21.00 uur). De wedstrijd in Lissabon eindigde vorige maand in 2-2. Omdat uitdoelpunten niet meer extra zwaar meetellen, zal Ajax (desnoods na penalty’s) moeten winnen om de laatste acht te bereiken én de extra miljoenen op de bankrekening te kunnen bijschrijven.

Bayern München

Qua inkomsten bezet Ajax dit Champions League-seizoen de voorlopig achtste plaats op de Europese ranglijst. Bayern München spant de kroon met ruim 90 miljoen euro aan premies. Ook Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Juventus en Atlético Madrid verdienen meer dan de huidige koploper van de eredivisie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.