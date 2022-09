Dit staat er op het spel voor Oranje in de laatste interlandperiode voor het WK

Het Nederlands elftal begint vandaag in Zeist aan de voorbereiding op de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League. Een belangrijke interlandperiode voor bondscoach Louis van Gaal, en niet alleen omdat de groepswinst veiliggesteld kan worden.

Met tien punten uit vier wedstrijden staat Oranje er uitstekend voor in groep 4 van Divisie A van de Nations League. België (7) heeft een achterstand van drie punten. Polen (4) en Wales (1) moeten vooral proberen om niet te degraderen.

Bij een gelijke stand in de poule geeft het onderlinge resultaat de doorslag. Omdat België begin juni in Brussel met maar liefst 1-4 werd verslagen, kan donderdag bij een zege in Warschau de groepswinst al min of meer veiliggesteld worden. Alleen een grote nederlaag in een uitverkochte Johan Cruijff Arena zondag tegen de Rode Duivels zou dan nog roet in het eten gooien voor Oranje.

De vier groepswinnaars van de verschillende poules plaatsen zich voor de finaleronde van volgend jaar zomer. Bij de eerste editie, in het seizoen 2018/2019, schopte de formatie van toenmalig bondscoach Ronald Koeman het tot de finale, waarin Portugal met 1-0 net te sterk was. Momenteel is Frankrijk titelverdediger, nadat het vorig jaar in de eindstrijd met 2-1 te sterk was voor Spanje.

Donderdag 22 september:

20.45 uur, Brussel: België - Wales

20.45 uur, Warschau: Polen - Nederland



Zondag 25 september:

20.45 uur, Amsterdam: Nederland - België

20.45 uur, Cardiff: Wales - Polen

Achterdeurtje naar EK

Een bijkomend voordeel van goede prestaties in de Nations League is dat het toernooi een achterdeurtje kan vormen naar het EK van 2024. De beste landen die zich niet via de reguliere route weten te kwalificeren voor het eindtoernooi in Duitsland, mogen via de EK-play-offs alsnog strijden om de drie resterende tickets.

Daarnaast kunnen er de komende week nog punten verdiend worden voor FIFA-wereldranglijst. Nederland staat momenteel op de achtste plek en moet België (tweede achter Brazilië) ruim voor zich dulden. Een hogere plek op de wereldranglijst kan in sommige gevallen weer zorgen voor een gunstigere loting op grote toernooien en in kwalificaties.

Verder staat er ook financieel gezien wat op het spel voor de KNVB. Deelname aan het toernooi levert sowieso al 2,25 miljoen euro op en bij groepswinst verdubbelt dat bedrag. Als Oranje vervolgens ook nog eens de Final Four wint, dan krijgt de bond nog eens zes miljoen euro overgemaakt.

Laatste test voor Qatar

Maar afgezien van de sportieve en financiële belangen is het toernooi voor Van Gaal toch vooral het laatste meetmoment richting het WK in Qatar. Het toernooi begint op 20 november en een dag later speelt Oranje al de eerste groepswedstrijd tegen Senegal, gevolgd door duels met Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).

,,Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien, voor we onze WK-selectie bekend moeten maken”, benadrukte Van Gaal bij de bekendmaking van zijn definitieve selectie voor de wedstrijden tegen Polen en België. ,,Zoals ik al vaker heb gezegd is de voorbereidingstijd voor dit WK extreem kort, dus ik moet alle beschikbare tijd goed benutten.”

De huidige selectie is dus de laatste die Van Gaal maakt vóór de definitieve WK-schifting. De lijst telt nu 25 man, naar het WK mag hij 26 spelers meenemen. Voor zo’n 85 procent lijkt de groep wel bekend, maar onder meer bij de keepers is er nog volop strijd. Er zijn dus nog genoeg spelers die deze interlandperiode moeten aangrijpen om te strijden voor hun plekje.