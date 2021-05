Dit staat er zondag nog op het spel in de laatste speelronde

Play-offs voor Conference League

Ajax gaat als kampioen de Champions League in, PSV wordt tweede en gaat de tweede voorrondes in. Als Manchester United de Europa League wint (in de finale tegen Villarreal op woensdag 26 mei), dan stroomt PSV in de derde voorrondes pas in. AZ gaat play-offs spelen voor een plek in de Europa League, Vitesse gaat de derde voorrondes in van de Conference League.



Feyenoord zal, ongeacht het resultaat tegen RKC komende zondag, als nummer vijf de play-offs in gaan en speelt in de halve finales een thuiswedstrijd tegen de nummer acht. Momenteel staat Sparta op die plek, maar Heracles en Fortuna Sittard hopen dat het team van Henk Fraser op de slotdag de weg naar een Rotterdamse derby in de play-offs nog vergooit.



Sparta speelt zondag uit bij Heerenveen. Heracles gaat op bezoek bij AZ en Fortuna bij Willem II. FC Utrecht speelt thuis tegen FC Groningen in de andere halve finale van de play-offs als het zondag niet verliest van PSV. Bij een gelijkspel van Utrecht, moet FC Groningen met minimaal zeven goals verschil winnen van PEC Zwolle om het thuisvoordeel nog af te dwingen.