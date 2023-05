Dit wacht Feyenoord als kampioen: miljoenen euro’s, aantrekkingskracht en een ‘reputatieboost’

Krijgt de Helmond Sport-trai­ner bij deze derby ook kippenvel? ‘West Ham-Millwall is het meest beladen’

Bob Peeters heeft bij Helmond Sport het belang benadrukt van de derby tegen FC Eindhoven. In de Lichtstad moet zijn ploeg voor een lichtpuntje zorgen in een duister seizoen. De huidige zestiende plek in de eerste divisie strookt namelijk niet met de ambities op De Braak.