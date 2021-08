Dit zei Louis van Gaal over Qatar, coronavaccinaties en ‘een veredeld stelletje sterren’

Van Gaal sprak in aanloop naar de Olympische Spelen de Leeuwinnen toe en sprak daar over een ‘veredeld stelletje sterren’. Daarbij dacht men in eerste instantie dat het over Oranje en het mislukte EK ging. ,,De media dachten gelijk: Oh, hij bedoelt het Nederlands elftal. Maar ik zei niet ‘Oranje’, ik zei ‘het EK’. Ik had Frankrijk en Portugal in mijn hoofd. Niet het Nederlands elftal. Dat hadden jullie natuurlijk in jullie hoofd. Ik wilde duidelijk maken dat je als team veel beter kunt presteren dan als een stel individuen", zei Van Gaal.