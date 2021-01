Dit zijn de 10 duurste spelers uit de eredivisie ooit

overleg espn Clubs duidelijk: supporters moeten duels in Keuken Kampioen Divisie kunnen zien

7 januari Betaalzender ESPN en de clubs in de Keuken Kampioen Divisie gaan vanmiddag met elkaar in gesprek over de ophef die is ontstaan over het niet meer als vanzelfsprekend integraal uitzenden van de wedstrijden in die competitie. Inzet van de clubs is om de duels ook na 15 januari nog op het beeldscherm te krijgen.