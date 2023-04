Dit zijn de kansen voor Feyenoord om kieskeurige familieman Arne Slot aan boord te houden

Het ‘aanstekerincident’ zal nog wel even doorwerken, maar bij Feyenoord gaat het ook alweer over sportief succes. Zeker als het elftal van Arne Slot zondagavond RKC verslaat. Het Legioen bidt dat de trainer komende zomer niet vertrekt. Vijf kansen om hem in de Kuip te houden.