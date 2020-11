Dit zijn de penaltytopscorers van Europa

Het is een bekend beeld dat zich elk weekend opnieuw lijkt af te spelen. Steven Berghuis neemt een meterslange aanloop en schiet vervolgens de bal vanaf elf meter snoeihard tegen de touwen. Dit weekend mocht de Feyenoord-aanvaller alweer voor de zesde en zevende keer dit seizoen aanleggen voor een pingel. Beide passeerden ze doelman Van Osch van Fortuna Sittard. Feyenoord won met 1-3 in de negende speelronde van de eredivisie.

Uit cijfers van Opta blijkt ook dat Feyenoord extreem veel penalty’s krijgt dit seizoen. Het team is gedeeld koploper in Europa. Maar er zijn meerdere clubs die bijna elke week een strafschop krijgen.

Deze teams verdienden de meeste strafschoppen in Europa:

1. Feyenoord - 8

Leicester City - 8

3 Ajax - 7

4. Real Sociedad - 6

5. Strasbourg - 5

AC Milan - 5

Olympique Lyon - 5

Steven Berghuis is de vaste penaltynemer van Feyenoord en staat daarom ook op nummer één op de topscorerslijst van Europa. Naast de buitenspeler van Feyenoord zijn er nog veel andere voetballers die wekelijks in de samenvatting voorbijkomen met hun gescoorde pingels.

Topscorerslijst Europa:

1. Steven Berghuis (Feyenoord) - 6

2. Jamie Vardy (Leicester City) - 5

3. Gaël Kakuta (RC Lens) - 4

Mohamed Salah (Liverpool) - 4

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - 4

Carlos Soler (Valencia) - 4

7. Bruno Fernandes (Manchester United) - 3

Jorginho (Chelsea) - 3

Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - 3

Memphis Depay (Olympique Lyon) - 3

Boulaye Dia (Stade Reims) - 3

Gerard Moreno (Villareal) - 3

Andrej Kramaric (Hoffenheim) - 3

Kylian Mbappé (PSG) - 3

Dusan Tadic (Ajax) - 3

Lennart Thy (Sparta) - 3

Jordan Veretout (AS Roma) - 3

Callum Wilson (Newcastle United) - 3

Het regent penalty’s

Sinds de intrede van de VAR is het aantal gegeven strafschoppen in de vijf grootste competities van Europa en de eredivisie al gestegen. Maar uit cijfers van Opta blijkt dat er ook een stijging is ten opzichte van het vorige seizoen.

In het kalenderjaar 2019/20 werden 681 strafschoppen gegeven in 1957 wedstrijden, gemiddeld was er om de 2,9 wedstrijden een penalty. Dit seizoen zijn er in 516 wedstrijden, 239 strafschoppen uitgedeeld. Dit is een gemiddelde van maar 2,2 wedstrijden per penalty.

En dat is dan ook de reden dat er in veel samenvattingen penalty's voorbijkomen. Werd er vorig jaar om de 3,6 wedstrijden een penalty gescoord, dit jaar is dat om de 2,6 wedstrijden. En Berghuis profiteert daar tot op heden het beste van.