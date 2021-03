Dit zijn de rapportcijfers van Oranje na de rampavond in Istanboel

Joey Suk vanuit ziekenhuis na horrorbles­su­re: ‘Mijn voet bungelde los aan m'n been’

23 maart Strijdbaar kijkt Joey Suk om zich heen in het Clinical Hospital Center Zagreb. Amper veertig uur na de fysieke dreun die het sterke rechterbeen van de 31-jarige Deventenaar op drie plaatsen brak, balanceert hij voor het eerst op krukken door het ziekenhuis. De eerste stapjes op weg naar een volledig herstel wat hem in september moet terugbrengen op het veld in Kroatië. ,,Even vreesde ik dat mijn carrière voorbij was, maar ik vecht terug.’’