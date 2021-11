Dit zijn de rapportcijfers van Oranje na nerveuze avond tegen Noorwegen

Samenvatting Captain Van Dijk trots op Oranje: ‘Uitstekend gereageerd na Montenegro’

Lang was het spannend in de Kuip, maar daar waren in de slotfase dan toch de bevrijdende treffers van achtereenvolgens Steven Bergwijn en Memphis Depay. Aanvoerder Virgil van Dijk was trots op de manier waarop het Nederlands elftal zich tegen Noorwegen (2-0) verzekerde van deelname aan het WK in Qatar. ,,Ik kan niet wachten om deze groep jongens te leiden en iets moois neer te zetten.”

