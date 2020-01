Dit zijn de regels na een gestaakte wedstrijd

Fortuna Sittard en Feyenoord spelen dinsdag de laatste 23 minuten van het gestaakte bekerduel (1-1). Met welke spelers? En waarom niet in zijn geheel? Drie vragen over het duel dat vanwege de mist moest worden stilgelegd.

Kan een wedstrijd ook in zijn geheel worden overgespeeld?

In principe wel. Maar in de praktijk zal dat zelden gebeuren. De KNVB heeft drie opties als een wedstrijd wordt gestaakt: helemaal opnieuw beginnen, de stand bij staken als eindstand nemen of hervatten vanaf het moment dat de wedstrijd is stilgelegd. Dat laatste komt verreweg het vaakst voor.

,,De regels geven ons een uitgangspunt’’, zei Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, al eerder in gesprek met deze site. ,,Maar het gaat om gezond verstand. Als je net een minuut bezig bent, zou je een wedstrijd in zijn geheel over kunnen spelen. Gezien de belangen start je in de meeste gevallen op het punt waar je bent gestopt.’’

Alleen in uitzonderlijke situaties kan ervoor worden gekozen om van de stand bij staken de eindstand te maken. FC Groningen stuur je bijvoorbeeld niet voor drie minuten naar Venlo als het al 4-0 staat en beide ploegen nergens meer voor spelen. Ook dat is een kwestie van gezond verstand. Bij Fortuna-Feyenoord kon het duel met de 1-1 tussenstand nog alle kanten op.

Mogen Fortuna en Feyenoord dinsdag met andere spelers het duel hervatten?

Nee. De regel is dat het restant zoveel mogelijk onder de voorwaarden wordt gespeeld die golden ten tijde van het staken van de wedstrijd. Beide ploegen hadden nog niet gewisseld dus beginnen ze dinsdag met dezelfde elf. Clint Essers van Fortuna ontving voor rust een gele kaart. Ook die blijft staan, waardoor de verdediger in de laatste 23 minuten dus op zijn tellen moet passen.



Uiteraard kan de komende dagen nog een speler geblesseerd raken. Maar iets voorwenden om een tactische omzetting mogelijk te maken, is er niet bij. Een aan het KNVB Sportmedisch Centrum verbonden sportarts kan controleren of iemand echt geblesseerd is.

Waarom is er gekozen om het duel dinsdag uit te spelen?