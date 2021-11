Dit zijn de speeldagen voor de tweede ronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi

Oranje traint zonder zieke Wijnaldum

Georginio Wijnaldum heeft woensdag de training van het Nederlands elftal overgeslagen. De middenvelder van Paris Saint-Germain is ziek. Arnaut Danjuma Groeneveld was wel van de partij in Zeist. De aanvaller van Villarreal trainde dinsdag nog individueel, nadat hij zondag was uitgevallen met een knieblessure.

13:16