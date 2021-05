Documentaire over bewogen seizoen Feyenoord vanaf augustus te zien

Rustiger in centrum Deventer na promotie Go Ahead Eagles, ME moest ingrijpen

13 mei In het centrum van Deventer is vannacht een einde gekomen aan de feestvreugde. Op het plein Brink, waar woensdagavond een volksfeest was losgebarsten vanwege de promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie, stonden rond 01.30 uur nog enkele honderden mensen. Zij dronken bier en zongen liederen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Inmiddels is er niemand meer op het plein te vinden.