Doelman Blaswich vervangt Castro bij Heracles

PEC-voorzitter snapt commotie over Van 't Schip niet

7 mei Wie denkt dat de tweet van Adriaan Visser, waarin de voorzitter van PEC Zwolle na de 6-0 nederlaag tegen AZ ‘een serieuze analyse van de ervaren technische staf’ aankondigde, een voorbode is voor een breuk met trainer John van ’t Schip, heeft het volgens hem goed mis. Sterker nog: ,,Ik heb het in de winter met hem gehad over een langer verblijf. Dat ziet er wat mij betreft nu niet anders uit.”