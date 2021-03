Doelman Koselev tekent dag na invalbeurt voor Velthuizen contract in Japan

AZ na zege op Feyenoord hofleveran­cier in Elftal van de Week

10:27 AZ is dankzij de overtuigende 4-2 zege op Feyenoord hofleverancier in het AD Elftal van de Week. Albert Gudmundsson (7,5), Owen Wijndal (assist, 8) en hattrickheld Myron Boadu (8) waren de smaakmakers in het AFAS stadion in Alkmaar. Verder leverden Vitesse, FC Emmen en Willem II allen twee spelers af in het elftal.