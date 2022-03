Door Louis van Gaal genegeerde Ryan Gravenberch wel bij Jong Oranje

Go Ahead Eagles schrijft tegen Ajax eerste hoofdstuk van voet­balsprook­je: ‘Mooiste avond uit carrière’

Het publiek keerde terug in De Adelaarshorst en Go Ahead Eagles veerde op. Na hoogmissen in oktober tegen Fortuna Sittard en Heracles beleefde Deventer wederom een memorabele voetbalavond. Deze keer ging Ajax ten onder aan de Vetkampstraat, waar woensdagavond PSV de volgende tegenstander is.

28 februari