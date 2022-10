Dordtse amateurvoetballer Wesley Borsboom verbaast iedereen met bizarre strafschop

,,Zo, wat een goal hè", zegt Borsboom direct als hij de telefoon opneemt. ,,Ik kan wel wat met een bal. Als je mij een truc laat zien doe ik hem binnen een kwartier voor je na. Op de training schiet ik ze voor de grap ook altijd achter mijn standbeen. Soms vliegen ze dan wel strak in de hoek, maar zo mooi in de kruising als dit is me nog niet vaak gelukt. Dat geef ik meteen eerlijk toe. Mooi dat het op beeld staat ook. Wel jammer dat de bal niet in de winkelhaak blijft hangen, dat had het wel compleet gemaakt", zegt de 32-jarige middenvelder uit Dordrecht, bezig aan zijn zestiende seizoen in de hoofdmacht van Dubbeldam zondag. Na een 2-2 gelijkspel bij TVC Breda won Dubbeldam na strafschoppen met 4-5.

Borsboom neemt normaal gesproken nooit penalty's en stond nu ook als zesde op het lijstje. ,,Wij hadden al een keer gemist en zij twee keer, dus toen ik naar de bal liep wist ik wel dat het de beslissende zou zijn als ik zou scoren. Die jongens zaten me al gek te maken op de middenlijn, want ze weten dat ik dit kan. Toen ik naar de bal liep dacht ik ‘Fuck it, wat heb ik te verliezen'. Ik denk dat iedereen wel een beetje schrok van hoe strak de bal in de kruising ging", zegt Borsboom, die niet van plan is om de penalty's straks vaker op te eisen. ,,Nee hoor, m'n teamgenoten Jerry van Ingen en Dennis Geschiere kunnen dat prima en dit ga ik toch niet meer overtreffen. Laten we hier maar lekker van genieten. Ik ga nu nog even terug naar de club, want dit gaan we nog wel even vieren met z'n allen.”