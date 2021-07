Dortmund heeft neusje voor toekomstige toppers: ‘Malen kan een nieuwe Aubameyang zijn’

Feyenoord onderhan­delt met LASK Linz over Gernot Trauner

17 juli Feyenoord is met de Oostenrijkse club LASK Linz in onderhandeling over de komst van centrale verdediger Gernot Trauner. De 29-jarige verdediger wil graag naar Rotterdam verhuizen, maar heeft nog een contract in Linz tot medio 2024.