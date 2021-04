Drama voor Daley Blind: ‘Seizoen eindigt heel abrupt voor mij’

Daley Blind komt dit eredivisieseizoen niet meer in actie. Dat blijkt uit een update van Ajax over de blessure van de linkspoot. De Ajacied liep dinsdagavond in Gibraltar tijdens de WK-kwalificatie-interland van Oranje (0-7) een enkelblessure op. Blind gaat volgende week onder het mes. ,,Het seizoen eindigt abrupt voor me.”

Blind raakte dinsdag geblesseerd toen hij wilde voorkomen dat aanvaller Tjay De Barr zou scoren voor Gibraltar. Hij was niet meer in staat op eigen kracht het veld te verlaten. Blind werd met een brancard naar de kleedkamer gedragen en had veel pijn. Even werd er gevreesd voor een zware knieblessure. Maar bondscoach Frank de Boer vertelde dat het om een enkelblessure ging.

Lees ook Play Blessure Blind werpt schaduw over zevenklapper Oranje in Gibraltar

,,Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er gelukkig geen schade aan de knie is, maar dat de voorste enkelband van mijn linkerenkel gescheurd is”, laat Blind via Ajax weten. ,,Ik neem aan dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is. Ik zal volgende week een operatie ondergaan. Als alles goed gaat tijdens de revalidatie, hoop ik dat ik deze zomer alsnog het EK kan halen. Natuurlijk ben ik vreselijk teleurgesteld. Je speelt voetbal om trofeeën te winnen en die trofeeën zullen de komende maanden gewonnen worden. Natuurlijk wilde ik erbij zijn. Het is tot dusver een prachtig seizoen geweest bij Ajax. Dat eindigt nu heel abrupt voor mij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ajax staat voor een belangrijke maand april. ,,We kijken uit naar ‘super april’, zei trainer Erik ten Hag voor de interlandperiode. Ajax hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De club strijdt op 8 en 15 april tegen AS Roma om een plaats in de halve finale van de Europa League. Op 18 april staat de bekerfinale tegen Vitesse op het programma. Ajax kan in april ook de 35ste landstitel veiligstellen.

Het is de vraag of Blind wel op tijd fit is voor het Europees kampioenschap. Dat begint voor Oranje op 13 juni met een wedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne (21.00 uur). Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) zijn de overige tegenstanders van Oranje in de poulefase van de Europese eindronde. Frank de Boer benadrukte dinsdag na het duel met Gibraltar nog hoe belangrijk Blind voor het Nederlands elftal is. ,,Hij is van grote waarde voor ons en voor Ajax”, zei de bondscoach.



De Boer rekent er niet op dat Virgil van Dijk nog voor het EK bij Oranje aansluit. ,,Ik reken niet meer op hem, het zou een bonus zijn”, zei hij over zijn aanvoerder die herstellende is van een zware knieblessure.

Bekijk hier de samenvatting van Gibraltar - Nederland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Daley Blind. © Pro Shots / Marcel van Dorst