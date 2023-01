Dramatische ontknoping voor PSV in Sittard: late penalty kost Eindhovenaren zege tegen tiental Fortuna

PSV had het zondagmiddag opnieuw ongelooflijk moeilijk in de eredivisie en sleepte niet meer dan een 2-2 gelijkspel uit het vuur bij Fortuna Sittard. Dat was blamerend, omdat Fortuna het grootste deel van de tweede helft met tien man speelde en PSV in extremis een voorsprong weggaf. PSV had verreweg de meeste kansen, maar benutte ze niet.

De ploeg van Ruud van Nistelrooij mocht in Limburg voor rust al de ene na de andere kans op doel afwerken, maar kreeg bij de keeper van Fortuna Sittard veel te lang niks voor elkaar. In een overtalsituatie lukte het na rust tóch nog om de voorsprong te pakken. Xavi Simons nam de ploeg in een moeilijke fase weer bij de hand en scoorde zelf ook, maar Fortuna bleef gevaarlijk. Dat leidde uiteindelijk nog tot de gelijkmaker in de slotfase.

PSV was in de eredivisie de afgelopen wedstrijden helemaal van slag, vooral door een lange periode van doelpuntendroogte. Het team van Van Nistelrooij kon het zondagmiddag bij en tegen Fortuna Sittard aanvankelijk ook niet bolwerken, hoewel de kansen zich aaneen bleven rijgen. Even dreigde zelfs het donkerste scenario voor PSV en leek de club op weg naar de vijfde competitienederlaag van een seizoen dat nog niet eens op de helft is. Vlak voor rust scoorde Iñigo Córdoba namelijk namens Fortuna, in een periode waarin er voor PSV helemaal niks aan de hand was.

Volledig scherm Fortuna Sittard viert de 1-0. © Pro Shots / Johan Manders

PSV verprutste voor rust al drie grote kansen, waarbij met name Anwar El Ghazi zich achter de oren moest krabben. De aanvaller werd door Simons perfect in stelling gebracht, maar faalde oog in oog met keeper Ivor Pandur. Ook Luuk de Jong en Noni Madueke slaagden er niet in om te scoren. Na rust deed Simons zelf ook een duit in het zakje tijdens een fase vol kansenmisserij. Hij kon een prima voorzet van Madueke niet tegen de touwen krijgen.

Even later was Simons tóch degene die de ban brak en PSV na 285 minuten zonder eredivisiegoal weer eens liet juichen. PSV drukte en drukte na de rode kaart voor Dogan Erdogan en Simons was ineens helemaal vrij, waarna de middenvelder met het hoofd zijn negende eredivisietreffer van het seizoen kon aantekenen. Even daarna was Ibrahim Sangaré degene die de zorgen voor PSV helemaal leek te verdrijven, maar er zou toch nog puntenverlies volgen.

Volledig scherm Ibrahim Sangaré zorgt voor de 1-2. © Pro Shots / Johan Manders

Een van de dingen die bij PSV opviel, was dat Luuk de Jong er opnieuw niet in slaagde om een hoofdrol op te eisen. De spits zoekt na de winterstop nog duidelijk naar zijn ritme, al was hij in de eerste helft wel een keer dicht bij de goal. Uit een corner kopte De Jong de bal in de vuisten van Pandur, die een prima prestatie neerzette bij Fortuna en ook El Ghazi knap van scoren afhield.

De linksbuiten maakte weinig indruk en heeft PSV als vervanger van Cody Gakpo nog niet bepaald verder kunnen helpen. Vooral bij corners mist PSV de loepzuivere trap van de naar Liverpool vertrokken international, die wedstrijden soms open kon breken. Bij PSV lukte dat in een elf tegen elf-situatie zondagmiddag niemand en ontstonden na het rood voor Erdogan ineens grote ruimtes, waarbij Simons en even later Sangaré dus de trekker overhaalden.

Volledig scherm © Pro Shots / Johan Manders

Van Nistelrooij koos voor zijn basis voor Érick Gutiérrez in plaats van Joey Veerman, die op de bank moest beginnen. Ook Guus Til had wederom geen basisplek en kwam pas in het team op het moment dat na rust voor meer risico werd gekozen. PSV had toen wel het overwicht, maar het lukte niet om de wedstrijd helemaal dood te maken. Daarvoor ontbeert dit PSV simpelweg kwaliteit, iets wat Van Nistelrooij zorgen moet baren. Bij de tegengoal van Cordoba zag keeper Walter Benítez er niet goed uit, maar ging er ook voor hem het nodige mis en prutste PSV erop los.

Uiteindelijk met schade, want in de slotfase gaf PSV nog een penalty weg die door Burak Yilmaz simpel werd benut. De club belandt daardoor in de eerste sportieve crisis van dit seizoen.

Volledig scherm © Pro Shots / Johan Manders

Volledig scherm © Pro Shots / Johan Manders

