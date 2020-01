Drie maanden na de afgang in Sittard: dit is er veranderd bij Feyenoord

Feyenoord treedt vanavond voor de tweede keer dit seizoen aan tegen Fortuna Sittard. Op 6 oktober vorig jaar gingen de Rotterdammers met 4-2 hard onderuit in Limburg. Destijds zwaaide Jaap Stam nog met de scepter. Hoe anders ziet het Feyenoord van Dick Advocaat er nu uit. Een overzicht van de spelers die er in vergelijking met de wedstrijd van drie maanden geleden vanavond niet bij zijn.

Kenneth Vermeer

Kenneth Vermeer was in de eerste seizoenshelft de vaste sluitpost van Feyenoord. Hij vertrok vorige week echter naar de Verenigde Staten om zijn dromen na te jagen bij Los Angeles FC. Justin Bijlow is de nieuwe eerste doelman van de Rotterdammers. De ras-Feyenoorder heeft, mede door blessures, een jaar niet gespeeld en hoopt nu weer naar zijn topvorm toe te groeien.

Rick Karsdorp

Rick Karsdorp kwam deze zomer terug van AS Roma met grote verwachtingen. Maar blessures gooien tot nu toe roet in het eten bij de rechtsback. Lutsharel Geertruida pakte de laatste weken voor de winterstop zijn kans op die positie en bekleedt die ook op dit moment nog. Karsdorp is wel weer zo goed als fit. Afgelopen zaterdag zat hij al op de bank, wellicht krijgt hij de komende wedstrijden weer minuten.

Edgar Ié

Edgar Ié is, mede door zijn hamstringblessure, zijn basisplaats naast Eric Botteghin kwijt. Aankoop Marcos Senesi heeft sinds de komst van Advocaat zijn kans in het centrum gepakt en lijkt deze voorlopig niet af te staan aan de Portugees.

Ridgeciano Haps

Als er één iemand was die onder Jaap Stam een goed niveau haalde was het wel Ridgeciano Haps. Onder Stam speelde de linksback alle minuten in de competitie, en onder Advocaat leek hij die reeks door te trekken. Alleen raakte ook Haps geblesseerd. Sindsdien bestrijkt Tyrell Malacia de linkerflank bij de Rotterdammers.

Renato Tapia

Wie statistisch gezien niet gebaat was bij de komst van Advocaat is Renato Tapia. De verdedigende middenvelder was onder Jaap Stam bijna altijd basisspeler, maar sinds de komst van Advocaat bestaat het middenveld vooral uit het drietal Jens Toornstra - Leroy Fer - Orkun Kökcu. Vooral Kökcu heeft geprofiteerd van de komst van de kleine generaal. Sinds zijn komst heeft Kökcu maar acht minuten gemist, daar waar Tapia het vooral met invalbeurten moet doen.

Sam Larsson

De 26-jarige Sam Larsson speelde dit seizoen in vrijwel alle wedstrijden, maar moet het onder Advocaat wel vooral doen met invalbeurten. Sinds de terugkeer van spits Nicolai Jørgensen speelt Luis Sinisterra standaard als linksbuiten voor de Rotterdammers waardoor Samba Sam naar de bank is opgeschoven. Larsson is dus zeker nog niet helemaal afgeschreven, maar hij heeft op dit moment de concurrentiestrijd met de Colombiaan verloren.

Narsingh en Kelly

Andere aankopen die deze zomer gepresenteerd werden bij de Rotterdammers zijn onder anderen Liam Kelly en Luciano Narsingh. Narsingh pikte, vooral onder Stam, zijn wedstrijden nog wel mee. Hij viel ook tegen Fortuna nog in na 64 minuten, maar onder Advocaat is het een stuk minder geworden voor de rechtsbuiten, die afgelopen weekend tegen Heerenveen ontbrak wegens ziekte. Middenvelder Kelly maakte heel de eerste seizoenshelft amper minuten. Het is dan ook niet raar dat de Engelse middenvelder zijn heil ergens anders heeft gezocht door zijn uitleenbeurt naar Oxford United.