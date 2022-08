Drinkpauzes, extra watertappunten en zonnecrème: zo gaat het betaald voetbal de hitte te lijf

Het is niet iedereen gegeven, het hoofd koel houden onder drukkende omstandigheden. Vraag het Janny Sikazwe, de scheidsrechter die tijdens de laatste editie van de Afrika Cup een nogal opmerkelijke hoofdrol vertolkte, door tijdens Tunesië-Mali liefst twee keer te vroeg af te fluiten. Verschillende Afrikaanse media wisten het snel zeker: de onfortuinlijke leidsman, qua weersomstandigheden toch wel wat gewend in zijn thuisland Zambia, was in Kameroen bevangen door de hitte. ,,Topsport bedrijven in de warmte vergt oplettendheid”, stelt Rogier Hoek, hoofd medische zaken van Sparta. ,,Het is belangrijk om bepaalde alarmsignalen te herkennen.”