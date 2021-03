‘Drommel naar PSV is te vroeg: horen we ooit nog iets van supertalent Scherpen?’

Door Dennis van Bergen



Het besef dat in hem misschien wel een topkeeper schuilt, ontstond bij de afdeling vleeswaren van een Albert Heijn-vestiging in Enschede. Voor het eerst in zijn loopbaan zag Joël Drommel een mannetje staan dat ‘zijn’ shirt droeg. Het seizoen 2018/2019 was het, waarin FC Twente uiteindelijk eerste divisie-kampioen zou worden. Even overwoog Drommel -onherkenbaar met zijn cap op het hoofd- het jonge Drommeltje aan te schieten. Hij liet het na. Zwijgzaam, in zijn hand een plastic boodschappentas geklemd, verliet hij vervolgens de supermarkt. ,,Maar”, zei hij later. ,,Ik had toen wel voor het eerst iets van: ‘Hé, ik val op. Wie weet schop ik het ooit wel tot Oranje’.”