‘Droomstart’ voor Van Nistelrooij bij PSV: ‘Je maakt 5 goals in een uitwedstrijd, genieten’

Je eerste officiële wedstrijd als hoofdtrainer en direct een prijs in handen. De gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen Ajax was volgens Ruud van Nistelrooij ‘een droomstart’. Maar de oud-international was alles behalve tevreden met de eerste helft van PSV.

,,De eerste 10 minuten waren nog voor ons", beweerde Van Nistelrooij bij ESPN. ,,Dat heb ik zo beleefd. We dwongen de lange ballen af. Maar daarna merk je dat Ajax met crossballen naar de zijkanten en snelheid in één-tegen-één duels heel gevaarlijk wordt. Dan moet je alle hens aan dek verdedigen.”

Wat er fout ging in de eerste helft? ,,We waren erg slordig aan de bal, dat heb ik ook in de rust gezegd", aldus Van Nistelrooij, die in na de 4-2 verder in de tweede helft begon te wisselen. ,,Gakpo en Til waren leeg, en er waren wat jongens die minder minuten in de voorbereiding hadden gemaakt. En ik ben erg tevreden met wat ik heb gezien.”

En het feit dat PSV na negentig minuten met een prijs in handen staat en vijf doelpunten heeft gemaakt, maken het voor Van Nistelrooij naar eigen zeggen een ‘droomstart.’ ,,En wát een doelpunten ook. Allemaal geweldige goals. Dat is genieten", zei hij glunderend.

Luuk de Jong

Aanvoerder Luuk de Jong stond jarenlang garant voor doelpunten van PSV, maar dit keer creëerde hij juist ruimte voor Guus Til. ,,We hebben vooraf goed gecommuniceerd over omschakelingsmomenten, en we weten elkaars kwaliteiten", legde hij uit. ,,Guus (Til, red.) heeft veel loopvermogen en kan er dan bij komen in de 16. Dat lukte een paar goed.” En of De Jong zelf ook nog dit seizoen ballen gaat inkoppen? ,,Dat komt nog”, zei hij lachend. ,,En anders weet ik dat Guus in mijn rug zit.”

Til weet dat ook, bevestigde de hattrickheld van PSV zelf. ,,Je weet dat als Luuk eerste paal loopt hij 2 centrale meeneemt, in de ruimte daarachter was ik. Ik ben de diepste middenvelder, maar ik ben niet de speler die ophaalt en de bal weg gaat leggen. Als ik dieper blijf staan, hoef ik ook minder ver te lopen als de bal doorkomt. Ik vind dat ik mijn kracht moet spelen, en dat deed ik vandaag.”

Dinsdag moet PSV al aantreden tegen AS Monaco in de voorrondes van de Champions League. Van Nistelrooij had zijn spelers opgedragen niet aan die wedstrijd te denken. ,,Ik denk dat dat is gelukt", vertelde aanvoerder Luuk de Jong. ,,Dat zag je aan onze intenties op het veld. Ajax is altijd lastig, en nu was het zeker in de openingsfase moeilijk. We konden het tactisch niet goed neerzetten. Gelukkig hebben we spelers met individuele kwaliteiten als Gakpo, die kan voorgeven, en Til, die bij mij in het strafschopgebied komt.”

