Droomweekend voor Feyenoord: na zege in Klassieker en puntenverlies PSV gaat concurrent AZ onderuit bij FC Twente

Jansen zal ook niet meteen rekening hebben gehouden met Manfred Ugalde, de Costa Ricaan die gisteravond zijn finest hour beleefde als Twente-spits. Na acht minuten maakte hij de openingstreffer op aangeven van Joshua Brenet, drie minuten daarna prikte hij alweer raak via een kopbal. Het leverde hem in de volgepakte Grolsch Veste voor één avond zeker evenveel lof op als landgenoot Bryan Ruiz in zijn beste Twentse dagen.



Toch had AZ gewaarschuwd moeten zijn. Ugalde maakte in de laatste drie wedstrijden vijf doelpunten en dat is er al eentje meer dan in al zijn veertig duels ervoor. Nooit is hij onbetwist basisspeler bij FC Twente; Ugalde startte gisteren pas voor de vierde keer dit seizoen. Vanwege een blessure moest hij zich in de rust ook alweer laten vervangen.