Ducati-coureur Bagnaia wint MotoGP op Silverstone, Bendsneyder pakt punten in Moto2

Yamaha-coureur Fabio Quartararo, de Franse leider in het WK, eindigde als achtste. De Spanjaard Aleix Espargaró, de nummer 2 in het klassement, finishte daar een plaats achter als negende. De Fransman Johann Zarco vertrok van poleposition, maar hij ging in leidende positie onderuit met nog zestien ronden te gaan.

Bagnaia won drie keer eerder dit seizoen, waaronder de TT van Assen in juni. In de zomerstop na de race in Assen veroorzaakte de coureur tijdens zijn vakantie op Ibiza een auto-ongeluk, waarbij niemand gewond raakte. Uit een blaastest bleek dat de coureur van Ducati te veel gedronken had.

De Italiaan startte als in de eerste race na de zomerstop als vijfde en zag bij de start vooral de Fransman Quartararo oprukken van de vierde naar de tweede plaats. Quartararo zat vlak achter zijn landgenoot Johann Zarco, die van poleposition vertrok. De Franse Ducati-rijder schoof echter in de vijfde ronde onderuit en droeg zo de leiding over aan Miller, die weer werd ingehaald door de Spanjaard Alex Rins.

Quartararo was teruggevallen naar de vijfde plaats omdat hij nog een straf uit de TT van Assen moest incasseren, een zogenoemde ‘long lap penalty’. De Fransman bleef in ieder geval concurrent Espargaró voor. Die moest na zijn zware crash in de training van zaterdag veel moeite doen om een plek in de top 10 te behouden.

Halverwege de race werd Rins ingehaald door Bagnaia. De Italiaan werd in de slotfase alleen nog bedreigd door Viñales, die sterk terugkwam en met nog twee ronden te gaan zelfs even de leiding overnam. Bagnaia passeerde de Spanjaard echter meteen weer in de daaropvolgende bocht en hield in een spannende slotfase de voorsprong.

In het klassement liep Quartararo met 180 punten één punt uit op Espargaró. De Spanjaard staat op 158. Bagnaia steeg naar de derde plaats en hij heeft 131 punten.

Bendsneyder pakt punten in Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft in de Moto2 weer punten gepakt. De 23-jarige Rotterdammer eindigde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op de tiende plaats, goed voor 6 punten voor het WK. De Spanjaard Augusto Fernández pakte op Silverstone zijn derde overwinning op rij, door zijn landgenoot Alonso López in de laatste ronde te passeren. De Brit Jake Dixon eindigde voor eigen publiek als derde.

Bendsneyder had zich als zevende gekwalificeerd voor de Britse GP, maar viel na de start terug. De Rotterdammer wist uiteindelijk toch nog in de top 10 te eindigen. Zonta van den Goorbergh ging na een paar rondes onderuit. De 16-jarige Brabander wacht nog altijd op zijn eerste WK-punten.

Fernández (24) nam door zijn derde opeenvolgende zege de eerste plaats in het WK-klassement alleen in handen. Hij moest die voorafgaand aan de race delen met Celestino Vietti, maar de Italiaan kwam op Silverstone niet verder dan de zesde plaats. Fernández had voor de zomerstop de TT van Assen gewonnen.

Bendsneyder haalde dit seizoen in alle races de finish. Alleen in de openingsrace in Qatar en in juni in de GP van Duitsland bleef hij buiten de punten. De Nederlander eindigde voor eigen publiek in Assen op de vijfde plaats, zijn beste resultaat dit seizoen.

