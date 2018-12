‘Duel met PSV is voor ons een mooi meetmoment’

Door Mikos Gouka



Als Steven Berghuis en Robin van Persie elkaar kunnen vinden, schuiven ze in de Kuip nog wel naar het puntje van de stoel. Ook de trouwe aanhang constateert uiteraard te vaak een stroef Feyenoord. De rasvoetballers kunnen dat chagrijnige gevoel daarover wegnemen. Ook vanmiddag in duel met het ongeslagen PSV.



Berghuis (26) is vaak de eerste die kritisch in de spiegel kijkt. Sterker nog, hij is vaak kritischer dan de journalisten die bij hem navraag doen over wedstrijden. Hoe het toch kan dat Feyenoord, na een licht stijgende lijn in de wedstrijden ervoor, afgelopen zondag tóch weer terugviel na een goede openingsfase in het thuisduel met FC Groningen.