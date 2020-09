Duel SC Cambuur met Jong FC Utrecht op de tocht: ‘We hebben nog maar 15 man’

De namen van de twee spelers die vanwege een positieve coronatest in huiselijke kring voorlopig in zelfisolatie zitten, zijn niet bekend gemaakt door de club. Maar volgens de Leeuwarder Courant gaat het om topscorer Robert Mühren en aanvoerder Erik Schouten. Beide spelers ontbraken deze week op de training bij de titelkandidaat.

De kans bestaat zelfs dat die wedstrijd geen doorgang vindt. Duels worden namelijk uitgesteld als een club in coronatijden minder dan dertien spelers beschikbaar heeft. En door alle perikelen rondom corona van afgelopen week bij Cambuur is een handvol positieve testen ineens niet ondenkbaar. De Jong: ,,We hebben nog maar vijftien man over, want er zijn ook blessures. De spoeling is dun.”