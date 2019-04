Duel tussen Ajax en De Graafschap mogelijk naar vrijdagmiddag door Europees succes

De KNVB maakt de definitieve speeltijd naar alle waarschijnlijkheid vamdaag bekend. De gemeente Doetinchem kan vanwege veiligheidsredenen echter nog een streep door de nieuwe speeldatum zetten.

Ajax speelt de halve finale van de Champions League op dinsdag 30 april tegen de winnaar van de clash tussen Manchester City en Tottenham Hotspur. De KNVB kondigde eerder al aan De Graafschap-Ajax twee dagen te willen vervroegen bij winst van de Amsterdammers op Juventus.

De Graafschap gaf direct aan ‘zeer ongelukkig’ te zijn met de voorgenomen verplaatsing. De Doetinchemse club wees daarbij op de belangen in de degradatiestrijd. De Superboeren vechten nog om rechtstreeks lijfsbehoud en spelen zelf op dinsdag 23 april tegen concurrent FC Emmen. Zaterdag wacht eerst het uitduel bij VVV-Venlo, waarmee De Graafschap nu drie belangrijke wedstrijden in zeven dagen dreigt te moeten spelen. Bovendien wijkt de KNVB van zijn stelregel af dat alle eredivisieduels in de laatste twee speelronden op hetzelfde moment moeten worden afgewerkt.

Verbod

Ook organisatorisch zorgt de verplaatsing van De Graafschap-Ajax voor hoofdbrekens en vraagtekens. Vanwege koningsnacht is het de zeer vraag of er door alle festiviteiten in de omgeving voldoende veiligheids- en horecamensen kunnen worden ingeschakeld. Met name het veiligheidsaspect kan voor burgemeester Mark Boumans van Doetinchem een argument zijn om een streep door de wedstrijd te zetten.

De Graafschap is al enkele weken met de gemeente, veiligheidsinstanties en voetbalbond in gesprek, maar tot overeenstemming zijn de partijen nog niet gekomen. ,,Alle alternatieven die voorbij zijn gekomen, zijn voor ons niet wenselijk", zegt Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. ,,In de middag voetballen is voor ons helemaal geen optie, want dan zijn veel mensen nog aan het werk. Maar als club hebben wij uiteindelijk niets te zeggen. De KNVB bepaalt het programma. Maar de gemeente kan er wel een stokje voor steken.”