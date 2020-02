Duel tussen Willem II en FC Groningen gaat vooralsnog door ondanks corona in Tilburg

Uitgerekend in Tilburg, waar de eerste Nederlandse corona-patiënt in een ziekenhuis ligt, vindt morgen het eerstvolgende duel in de eredivisie plaats tussen Willem II en FC Groningen. Vooralsnog gaat de competitiewedstrijd gewoon door.

,,We doen wat de instanties zeggen, op dit moment hebben we geen enkel signaal gekregen dat die wedstrijd niet door zou kunnen gaan”, aldus algemeen directeur Martin van Geel.

Ook de KNVB treft vooralsnog geen maatregelen. ,,Het is niet aan ons te beslissen wat er moet gebeuren”, zegt Jan Bluyssen, de competitieleider van de voetbalbond. ,,Daarom is het eigenlijk heel simpel. Het is aan de burgemeester, want die gaat over de stad. Daarna kan ook de veiligheidsregio stappen ondernemen en vervolgens is er nog het ministerie. Op dit moment is het een kwestie van elkaar goed informeren.”

Kort nadat het nieuws bekend werd had Bluyssen al contact met zowel FC Groningen als Willem II. “Maar we hebben geen concrete afspraken gemaakt. Zoals gezegd, we wachten af wat de officiële instanties gaan beslissen. Wij hoeven geen discussie te voeren, we volgen de betreffende autoriteiten.”