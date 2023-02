Duitse media niet onder de indruk van Ajax: ‘Dusan Tadic was een totale mislukking in de frontlinie’

Met videoUnion Berlin liet gisteravond in Amsterdam een uitgelezen kans liggen om Ajax te verslaan, zo oordelen de Duitse media, die na de 0-0 in de Johan Cruijff Arena allerminst geïmponeerd zijn van de ploeg van John Heitinga. ‘Ajax had geen flauw idee.’

Nee, veel indruk maakte het aanvallend onmachtig Ajax bepaald niet in Duitsland. ‘De veelgeprezen Mohammed Kudus sneeuwde vrijwel continu onder, aanvoerder Dusan Tadic was een totale mislukking in de frontlinie’, oordeelt de Berliner Zeitung hard. ‘Voor een ploeg die in het najaar nog meedeed aan de Champions League was het best mager. Na drie kwartier hadden de Amsterdammers nog niet eens op het doel van Frederik Rønnow geschoten.’

En dat terwijl de thuisclub het initiatief kreeg. ‘Ajax wist zich geen raad met balbezit tegen de gedisciplineerde Berlijners’, schrijft Kicker. ‘De Unioners blokkeerden consequent de ruimtes en lieten zelfs de spelers die het verschil kunnen maken als Kudus of Steven Bergwijn niet aan de bal. Maar de hele waarheid is ook dat de Nederlanders onnauwkeurig waren in de eindfase en nooit hun sterke punten lieten zien.’

‘Vooral in de eerste helft had het uit de Champions League gedegradeerde Ajax geen flauw idee hoe het met de Unionern om moest gaan, maar na rust werd het er niet veel beter op’, schrijft de Süddeutsche Zeitung. ‘Ajax-aanvoerder Dusan Tadić, die enkele jaren geleden het Bernabéu-stadion van Real Madrid het zwijgen oplegde, vertoonde zelden enig teken van leven.’

Dat de stuntploeg van Urs Firscher zo overtuigend voor de dag kwam tegen Ajax hadden ze in Duitsland ook weer niet verwacht. ‘Union miste een nog betere uitgangspositie voor de terugwedstrijd!’, stelt Bild na ‘een van de grootste wedstrijden uit de clubgeschiedenis van Union.’

‘Voor en tijdens de wedstrijd vieren de 2.700 meegereisde Union-supporters een groot fanfeest’, aldus Bild. ‘De hele 90 minuten lang zingen en vieren de Eisernen op de tribunes, waardoor bijna een thuiswedstrijdsfeer ontstaat. En sportief gezien was de nummer twee van de Bundesliga veel dichter bij de zege dan Ajax, de club is echter boos op de scheidsrechter.”

Volledig scherm Morten Thorsby juicht maar zijn goal wordt vanwege hands afgekeurd. © Pim Ras Fotografie

Over de (vermeende) handsbal van voormalig Morten Thorsby, die na ruim een uur de score dacht te openen, was na afloop veel te doen. De voormalig Heerenveen-speler werd na inmenging van de VAR teruggefloten. ‘Belachelijk’, vinden ze bij het officiële Twitter-account van Union.

Een discutabele beslissing, vond de Süddeutsche Zeitung. ‘Want alleen omdat de videoscheidsrechter in de 66ste minuut het vergrootglas gebruikte, raakte Union’s Morten Thorsby een doelpunt kwijt, dat vanwege zijn technische perfectie vertoond had kunnen worden op het Film Festival Berlinale, dat donderdag van start ging.’

,,Ik dacht dat ik hem met mijn borst aannam”, aldus Thorsby bij RTL. ,,Misschien was er een handje bij betrokken. Het is een heel goed resultaat voor ons. We speelden goed, we zijn blij met de 0-0 en we weten dat we thuis sterk zijn. Ik heb twee goede kansen gehad, met een beetje geluk gaat de bal erin”, sprak de Noor die ook een enorme kopkans miste.

,,Er was meer mogelijk”, vond ook de bij Ajax opgeleide Danilho Doehki, die gelooft dat Union volgende week de klus in eigen huis kan klaren. ,,We zijn thuis sterk en hebben goede kansen. Nu hebben we het voordeel dat we de steun van onze fans in de rug hebben.”

‘Met 0-0 gewonnen’, kopt de Berliner Zeitung. Ajax kan zijn borst natmaken, weten ze bij de krant die er fijntjes op wijst dat Union na de 0-1 tegen het Belgische Union St. Gilles op 8 september vorig jaar niet meer heeft verloren An der Alten Försterei. ‘Tal van clubs verloren in dit unieke stadion. Ajax zal het niet anders vergaan, Union Berlin gaat door.”