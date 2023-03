Duivels dilemma FC Emmen: Dick Lukkien ontslaan vergroot chaos, maar kan ook veel gedoe voorkomen

Interview Santiago Giménez looft landgenoot Edson Álvarez: ‘Soms over het randje, persoon­lijk houd ik er enorm van’

Santiago Giménez scoorde de voorbije week tegen FC Volendam en Sjachtar Donetsk. De 21-jarige spits van Feyenoord is in topvorm voor de Klassieker en voelt zich thuis in Rotterdam. ,,Altijd weer gaan de duimpjes omhoog.’’