Duizenden Ajax-fans vieren buiten stadion nog feest met selectie: ‘Dolblij dat jullie erbij waren’

Na zeven maanden eindelijk weer supporters in het stadion en dan ook nog de kampioenswedstrijd mogen spelen. Het had zo mooi kunnen zijn voor Ajax, maar na de 1-1 tegen FC Utrecht van afgelopen donderdag moest de ploeg van Erik ten Hag hopen dat nummer twee PSV zaterdagavond punten zou laten liggen tegen FC Groningen. Dat gebeurde niet, waardoor Ajax vandaag slechts officieus kampioen kon worden. Die ‘officieuze titel’ kwam er een week na de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse dus wel voor Ajax, want AZ werd met 2-0 verslagen door twee goals van uitblinker Davy Klaassen in de 66ste en 90ste minuut.

Ajax heeft twaalf punten meer dan PSV en het doelsaldo is ook aanzienlijk beter (+68 om +35), waardoor niemand meer twijfelt aan het 35ste kampioenschap voor de club uit Amsterdam. ,,Als dit nog misgaat stop ik met voetbal", zei Klaassen dan ook na afloop. Het feest werd in het stadion al even gevierd met een ereronde om de steun van de fans te bedanken, maar duizenden supporters bouwden daarna pas een groots feest op het plein voor het stadion.



Bekijk hier de samenvatting van Ajax - AZ (premium)

Shirtjes richting de supporters

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha De spelers en technische staf van Ajax sloten al snel aan vanaf het parkeerdek van de Johan Cruijff Arena. Eerst kwam Daley Blind op krukken naar buiten om de fans te bedanken, daarna volgden al snel alle andere spelers. De meesten al omgekleed, de uitzinnige Klaassen nog in zijn wedstrijdtenue. Davy Klaassen en Dusan Tadic gooiden hun shirts naar beneden, Lisandro Martínez zijn jasje. Tadic schonk zelfs zijn korte broek aan de fans en liep in zijn onderbroek terug naar de kleedkamer.



Algemeen directeur Edwin van der Sar sprak de menigte toe met een megafoon. ,,Wij willen jullie bedanken voor jullie steun. We zijn dolblij dat jullie er vandaag bij waren in het stadion. We gaan proberen om die landstitel volgende week binnen te halen. De spelers gaan nu rustig naar huis en ik willen jullie vriendelijk vragen hetzelfde te doen.”

De meute vertrok na de speech van Van der Sar al snel. De politie meldde dat er geen ongeregeldheden zijn geweest en dat niemand is aangehouden. Alle aanwezigen in de Johan Cruijff Arena moesten dit weekend eerst een negatieve coronatest afleggen voor ze het stadion in mochten.

Tegen AZ mochten 7500 supporters van Ajax de Arena in, in het kader van een landelijke pilot. Voor de wedstrijd sprak Van der Sar de aanwezige fans al toe vanaf de middenstip. ,,Nu zijn 7500 fans welkom, we hopen dat er volgende week tegen FC Emmen net zoveel en hopelijk zelfs meer naar binnen kunnen. Jullie kunnen zingen en springen, maar gedraag je wel. Dat vergroot de kans dat we volgende week meer fans kunnen ontvangen”, zei Van der Sar.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe