Dumfries alsnog bij Nederlands elftal, zieke Ihattaren valt af

Letsch gaat op voor record bij Vitesse; Tannane terug tegen FC Emmen

6 november Thomas Letsch is op recordjacht met Vitesse. De Duitse coach gaat met de Arnhemse formatie op voor een competitiestart met zeven overwinningen in acht speelrondes. Dat is in de clubgeschiedenis nog nooit voorgekomen. Met FC Emmen wacht een lastige klus. Maar Oussama Tannane keert terug in de basis.