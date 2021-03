Dumfries en Schmidt zien terugkerend verhaal bij PSV: ‘Vergeten wedstrijd ‘dood’ te maken’

Trainer Schmidt: ‘Nu laten we tegenstander in leven’

Trainer Roger Schmidt zag net als Dumfries een bekend euvel van zijn ploeg. Het duel ‘killen‘ lukte ook in Sittard na een 2-0-voorsprong niet. ,,We hadden vaker moeten scoren voor rust. Nu laten we de tegenstander in leven”, zei de Duitser bij ESPN. ,,De drie punten zijn heel belangrijk, maar het had wat makkelijker gekund.”



Schmidt had het eerder mis zien gaan tegen Olympiakos in de Europa League en tegen Ajax, vorige week zondag in de competitie. ,,We hebben te vaak een probleem met het doodmaken van de wedstrijd. We missen te veel kansen en dan zie je zoals tegen Olympiakos en Ajax dat het bij één kans aan de andere kant op het laatste moment raak is. We creëren genoeg, daar ben ik tevreden over. En het was ook zeker geen makkelijke tegenstander. Ze werkten er keihard voor. Fortuna heeft een goede ploeg.”



Blij was Schmidt met de terugkeer van Noni Madueke, die als invaller het duel met de 3-1 kort voor tijd besliste. ,,Hij trainde heel goed en was klaar voor zijn rentree. Al moet je voorzichtig zijn met spelers die terugkomen van blessures. Noni heeft keihard gewerkt en beloont dat nu met een mooie goal.”