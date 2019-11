Dumfries kritisch na nieuwe misstap: ‘Meer van elkaar eisen’

Ajax naar Telstar in beker, ook uitduel voor PSV en Feyenoord

22:29 Ajax neemt het in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker op tegen Telstar. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die afgelopen seizoen de ‘dubbel’ won, speelt op 17, 18 of 19 december in het IJmond-stadion in Velsen-Zuid.