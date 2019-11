Dumfries: Zijn diep gezonken, maar houden vertrouwen in de trainer

Hoe PSV het tij moet keren, weet Dumfries op dit moment nog niet. ,,Ik kan hier wel een dom praatje gaan houden, maar daar heb ik zo 1,2,3 geen antwoord op. Het is duidelijk dat we vertrouwen missen, het gaat op dit moment niet goed.”

,,Het vertrouwen in de coach is er nog. We doen het als team, iedereen maakt fouten in het proces. Op dit moment gaan er allerlei gedachtes door je heen, maar we moeten het samen omdraaien.”