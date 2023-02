Dusan Tadic blijft imponeren met statistieken: 100ste goal voor Ajax een feit

Tadic maakte in de Johan Cruijff Arena al de 1-0 voor Ajax, waarna hij - nadat hij de assist bij de 2-0 ook voor zijn rekening nam - in de tweede helft vanaf de stip ook de 3-0 noteerde tegen Sparta. Daarmee maakte hij zijn honderdste goal in een Ajax-shirt. De Serviër had daar 225 wedstrijden voor nodig.

Lees ook Dusan Tadic neemt Ajax bij de hand tegen Sparta: kampioen na eenvoudige zege weer tweede

Luis Suárez was de laatste Ajacied die de grens van de honderd goals voor de club bereikte. Suárez (111 goals voor Ajax in totaal) bereikte die mijlpaal op 28 juli 2010, in het Champions League-kwalifcatieduel tussen Ajax en PAOK (1-1).

Tadic is ook de eerste speler die dit seizoen meer dan honderd kansen creëerde in de tien beste competities van Europa. De captain verzorgde liefst 102 kansen voor Ajax. Ter vergelijking: Kevin De Bruyne staat op plek drie met 75 gecreëerde kansen.

,,Het belangrijkste is dat Ajax wint en dan maakt het niet uit of ‘Tadic on fire’ is", zei Tadic na afloop voor de camera van ESPN. Daarmee verwees de Serviër naar het liedje dat voor hem werd gezongen. ,,Sinds John (Heitinga, red.) er is, spelen we goed en dit is wat we nodig hebben", aldus Tadic, die dus niet alleen twee goals maakte, maar ook een assist gaf. ,,Ik zeg altijd: ze moeten gewoon lopen en dan krijgen ze een goal.”

Er was dit seizoen ook regelmatig kritiek op Tadic, maar daar lag de Serviër niet wakker van: ,,Het is normaal, ik ben de captain en als we slecht spelen ben ik de eerste op wie ze kritiek hebben, dat is normaal. Natuurlijk, het is niet leuk om te horen, maar dit is voetbal en dit is Ajax. Het is niet makkelijk om voor Ajax te spelen, je moet altijd presteren. ‘Ajax on fire’, dat is het belangrijkst.”

