Edwin van der Sar over onrust bij Ajax: ‘Het is een intensief en enorm zwaar jaar geweest’

Met video'sEdwin van der Sar beleeft met Ajax het onrustigste seizoen sinds zijn aanstelling als algemeen directeur. Vanwege de slechte resultaten stuurde hij vorige maand trainer Alfred Schreuder de laan uit en er is nog altijd geen duidelijkheid over het aanstellen van een nieuwe technisch directeur.

,,Het is een intensief en enorm zwaar jaar geweest”, zegt Van der Sar bij Rondo. ,,Maar aan het eind van het seizoen is pas de echte afrekening. We hebben nog steeds een selectie staan die bovenaan moet meedraaien en misschien wel kampioen moet worden. Het is nu aan de jongens om dat te bewijzen.”

Dat de situatie van Schreuder onhoudbaar was geworden, komt volgens de oud-doelman door een ‘combinatie van factoren’. Na de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (1-1) was de maat vol en werd de trainer kort na het laatste fluitsignaal ontslagen. Ajax was toen afgegleden naar de vijfde plaats in de eredivisie.

,,Als je van Volendam thuis niet kan winnen, dan is het afgelopen. Al kwam het ook door het spel en het vele puntenverlies van de wedstrijden ervoor. Het is geen fout geweest om hem aan te stellen. We hebben in de zomer gekeken wie bij Ajax zou passen, meerdere gesprekken gevoerd en Alfred maakte een goede indruk als assistent van Ten Hag. Maar sommige dingen in het voetbal zijn onverklaarbaar.”

Van der Sar vindt niet dat er eerder ingegrepen had moeten worden. ,,In november hebben we een analyse gemaakt, besloten een nieuwe assistent aan te stellen en hem de kans gegeven om de boel weer op de rails te krijgen. Maar je moet concluderen dat het niet is gelukt en dat het spel niet beter is geworden.” Ajax wist na het WK onder leiding van Schreuder alleen de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch te winnen.

Vorige week werd bekend dat John Heitinga het seizoen af mag maken, met Dwight Lodeweges als ervaren assistent. De nieuwe trainer kende een voortvarende start met uitzeges op Excelsior (1-4) en Cambuur (0-5). ,,John speelt twee keer in dezelfde opstelling, daarmee zorgt hij ook voor een stukje duidelijkheid”, zo prijst Van der Sar de nieuwe eindverantwoordelijke.

Over zijn eigen optreden van de afgelopen jaren is Van der Sar kritisch: ,,Het is enorm zwaar, ook omdat ik te maken heb gekregen met aspecten waarvan ik nooit had gedacht ermee te moeten dealen. Ik geef mezelf geen voldoende. Maar ik ben ook altijd kritisch en weet dat ik dingen beter had moeten doen.”

Technisch directeur

Ajax gaat haast maken met het aanstellen van een nieuwe technisch directeur. Een jaar na het pijnlijke vertrek van Marc Overmars is er nog altijd geen definitieve opvolger aangesteld. ,,Ja, daar willen we in de komende twee maanden duidelijkheid in krijgen. Dat is een taak van de rvc, maar het moet in overleg gebeuren, want we moeten wel samen door één deur kunnen.”

Het technisch beleid is vooralsnog in handen van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. ,,We gaan kijken of we de opvolger extern of intern gaan zoeken. Dus dat zou ook Hamstra of Huntelaar worden. Het is nu het belangrijkste dat de functie snel wordt ingevuld.”

