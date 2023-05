Edwin van der Sar stopt na rampseizoen als algemeen directeur bij Ajax: ‘Na elf jaar ben ik op’

De voormalig doelman maakt sinds november 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Sinds november 2016 is hij algemeen directeur. ,,Na bijna elf jaar in de directie ben ik op", zegt Van der Sar in een persbericht. ,,We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen.”

Van der Sar draagt zijn taken per 1 juni 2023 over aan zijn collega-directieleden. De raad van commissarissen van Ajax heeft hem gevraagd formeel aan te blijven tot 1 augustus. ,,Wij wilden graag dat Edwin zou blijven, maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren", zeg rvc-voorzitter Pier Eringa. ,,Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding. De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen. Zijn taken worden overgenomen door de zittende directie. Edwin blijft tot augustus beschikbaar voor overdracht en advies. Spoedig na 1 augustus verwachten we de nieuwe directie-samenstelling bekend te kunnen maken. Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen.”