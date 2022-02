Edwin van der Sar voelt zich verantwoordelijk na ‘afschuwelijk’ nieuws Marc Overmars

,,Ik voel me vanuit mijn rol ook verantwoordelijk om de collega’s te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden", laat Van der Sar weten na het nieuws omtrent zijn collega met wie hij zorgvuldig een Ajax-imperium opbouwde.

Van der Sar benadrukt de ingeslagen weg omhoog met Ajax overeind te willen houden ondanks de breuk met zijn succesvolle oud-teamgenoot. ,,We zijn hier bezig met iets heel moois dus voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn. Maar onze ambities blijven overeind.”

,,Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft”, stelt rvc-voorzitter Leen Meijaard. ,,We hebben niet voor niks zijn contract opgewaardeerd en verlengd. Maar hij heeft helaas echt grenzen overschreden, dus verder gaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in. Het is bijzonder pijnlijk voor iedereen.”

,,Dit is een dramatische situatie voor iedereen die hier op enigerlei wijze bij betrokken is. Het is ingrijpend voor de vrouwen die met het gedrag te maken hebben gehad”, aldus Meijaard, die met Van der Sar de hulp van een externe expert inriep.

