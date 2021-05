Een heel seizoen lang wachten op die ene kans: ‘Er is niks moois aan reservekeeper zijn’

Even slikken voor romantici: plastic seizoen­kaart verliest terrein

5 mei Bayern München maakte gisteren bekend dat het de plastic seizoenkaart in de ban doet. Te milieubelastend, vinden ze bij de Duitse topclub. Is de eredivisie net zo vooruitstrevend? Over zonnepanelen, afvalscheiding en een Jules Deelder-pas van biomateriaal. ,,Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen.”