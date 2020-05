‘Een Sparta-trainer op een kameel; dat zie je niet elke dag’

Door Dennis van Bergen

,,Je maakt er geen kapsones-stukkie van, hè”, zegt Piet de Vries. ,,Ik ben maar een eenvoudig Rotterdams jochie uit Crooswijk, hoor.” Het is de Pietje de Vries (81) zoals ze hem op Het Kasteel al bijna een mensenleven kennen. Bescheiden, wars van pretenties. En, inderdaad, puur Rotterdams. Het landskampioenschap van Sparta -vandaag precies 61 jaar geleden- mag dan hét sportieve hoogtepunt uit zijn leven zijn; dat betekent niet dat hij zich er graag op voor laat staan. ,,Ben je mal, zeg.”

En toch: trots is De Vries er nog altijd op dat hij onderdeel maakte van het Sparta-elftal dat op 18 mei 1959 kampioen van Nederland werd dankzij een 0-4 overwinning op DWS in het Olympisch Stadion. Al was het maar omdat het nu tamelijk ondenkbaar is, Sparta dat Feyenoord, Ajax en PSV onder zich houdt op de ranglijst. ,,We hadden ook wel een team met namen, hoor”, zegt eenmalig Oranje-international De Vries. ,,Tonny van Ede, Tinus Bosselaar, Wim van der Gijp…”



Laatstgenoemde maakt de bewuste Tweede Pinksterdag een van de vier doelpunten tegen de Amsterdamse club. De andere treffers komen op naam van Joop Daniëls (tweemaal) en Ad Verhoeven. De Vries, met Volendammer Janny Schilder de enig nog levende speler uit de basisploeg van toen, ziet zich zó weer in het Olympisch Stadion staan. ,,Elke dag reed ik na mijn werk op het fietsje naar Spangen. Gewoon omdat ik voetballen zo leuk vond. En dan ben je opeens kampioen van Nederland. Dat gevoel, zó mooi; niet te beschrijven. En dan die blijdschap bij onze supporters. Kippenvel. Ik vergeet die vrolijke koppies van ze nooit meer.”

Quote Hoe vaak ik er nog aan terugdenk? Elke dag, mag-ie gerust weten Piet de Vries

De duizenden in Amsterdam aanwezige Sparta-supporters zorgen in 1959 vermoedelijk voor de eerste pitch invasion in de historie van het Nederlandse betaalde voetbal. Enkele brigadiers moeten er zelfs aan te pas komen om de uitgelaten heren met bolhoeden in bedwang te houden. Het zou de aanzet zijn tot een feest dat tot nog lang zou duren. Eerst op de Rotterdamse Coolsingel, waar de ploeg van trainer Denis Neville door zo’n 15.000 Sparta-aanhangers wordt toegejuicht. Waarna de Spartanen later met paard en wagen naar de Rivièrahal van Blijdorp trekken.

In de Rotterdamse dierentuin ontdekt Neville dan al dat het trainersvak niet geheel zonder risico’s is. In de dolle feestvreugde vindt de Engelsman -naar wie tegenwoordig een tribune is vernoemd in Spangen- zich prompt terug op een kameel. Tot hilariteit van de spelers, weet De Vries. ,,Een Sparta-trainer op een kameel; dat zie je niet elke dag. En om nu te zeggen dat meneer Neville het naar zijn zin had? Hij deed het in zijn broek, zo bang was hij van dat beest. Maar alles kon die dag. Gewoon omdat het zo bijzonder was, Sparta kampioen van Nederland.”

Hoe vaak Piet de Vries eigenlijk nog terugdenkt aan de voor hem mooiste dag van zijn voetballeven? ,,Elke dag. Mag-ie gerust weten.”