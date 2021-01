Eén speler test positief op corona bij eerste training Heracles

Net als veel andere clubs is Heracles zaterdag begonnen aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Alle spelers werden na de korte vakantie getest op corona. Heracles had in de eerste seizoenhelft te maken met enkele besmette spelers. Middenvelder Orestis Kiomourtzoglou waarschuwde in een openhartig interview in deze krant jongeren voor het gevaar van het virus. Kiomourtzoglou is inmiddels alweer een tijdje beter en keerde voor de winterstop terug in het elftal. Ook trainer Frank Wormuth miste door corona meerdere wedstrijden.