Een vroegere transferdeadline stuit op verzet in Nederland

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, pleitte deze maand nog voor een wereldwijde afstemming van de deadline. De Argentijn zag zijn selectie deze winter na de Spaanse transferdeadline kleiner worden omdat Yannick Carrasco en Nico Gaitan naar het Chinese Dalian Yifang vertrokken. Carrasco zou daar 9 miljoen euro per jaar verdienen. ,,Er moet echt één deadline voor iedereen komen’’, zegt Simeone. ,,Dan zouden clubs, trainers en spelers een stuk relaxter zijn.’’



Dat denkt Hesp dus niet. Zeker niet voor de spelers. ,,En wereldwijd data op elkaar afstemmen is onmogelijk’’, zegt Hesp. ,,Je hebt China, Australië, Rusland. Dat kan niet. Italië en Engeland willen het nu dus vlak voor de start van de competitie, maar tussen de start in beide landen zit een week. In Spanje beginnen ze nog later.’’



De KNVB kijkt vooral naar het element competitievervalsing. Selecties zien er in augustus anders uit dan in september. ,,De transfermarkt was voorheen tot maart geopend’’, zegt Hesp. ,,Het vrij verkeer van werknemers is dus al fors ingeperkt. Er zijn maar zestien weken voor spelers om van werkgever te veranderen. Vier in de winter en twaalf in de zomer. Daar nog drie weken af is onwenselijk.’’



Het seizoen in de eredivisie begint 10 augustus. De Italiaanse bond sluit de transfermarkt in de Serie A 18 augustus. In de Premier League gaat de markt 9 augustus op slot.



De Eredivisie CV, de belangen­behartiger van de achttien eredivisieclubs, gaf eerder al aan voorstander te zijn van een vervroegde sluiting van de transfermarkt, als dat in omliggende landen ook gebeurt. Blijkbaar klagen de spelers in Engeland en Italië niet. ,,Ik heb ze niet gehoord. Het is maar net hoe mondig je bent als spelersvakbond’’, zegt Hesp. ,,In die twee landen kennen ze de CSR niet zoals wij die kennen. Als de plannen zijn zoals in Engeland en Italië, krijgt de KNVB geen steun van de CSR.’’



In Zeist stellen ze dat het belang van de concurrentiepositie van het Nederlandse voetbal in ogenschouw genomen moet worden. ,,Het is wel van belang dat de transferperiodes in de verschillende landen zoveel mogelijk gelijklopen’’, stelt Groot namens de KNVB. ,,En dat ze, indien mogelijk, voor de start van de competities sluiten. Om te voorkomen dat je als Nederlandse club alleen kunt verkopen en geen spelers kunt kopen.’’



Frank Schouten, zaakwaarnemer bij Key Sports Management, ziet voordelen voor zijn beroepsgroep en het Nederlandse voetbal. ,,Ik verwacht minder paniekaankopen’’, zegt hij. ,,Clubs zullen meer op basis van visie en structuur gaan werken. Dat lijkt mij een prima zaak.’’