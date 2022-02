Een week vol bekervoetbal: vier kwartfinales om je vingers bij af te likken

Dinsdag 19.00 uur: PSV - NAC

Bij PSV is het momenteel onrustig. Een dramatisch uitpakkende keeperswissel van de na dit seizoen vertrekkende trainer Roger Schmidt zorgde er afgelopen weekend voor dat PSV drie kostbare punten liet liggen in de strijd om de landstitel met Ajax. Sterker nog, de Eindhovense formatie moet na de 1-2 zeperd tegen AZ eerder achterom kijken, waar Feyenoord in de nek hijgt. Kortom: het is de Eindhovenaren veel waard om een simpele bekerzege te boeken vanavond. Wie weet zorgt dat weer voor een beetje rust in de tent.

Tegenstander NAC zal zijn eigen plan trekken. De Brabantse buren staan bekend als echte cupfighters en hebben in het Philipsstadion niets te verliezen. Alhoewel, een nederlaag zou wel betekenen dat de Bredanaren hun zegereeks tegen PSV ten einde zien komen. NAC Breda won elk van zijn laatste 4 ontmoetingen met PSV in de KNVB-beker. NAC zal hoop putten uit het seizoen 2019-2020, waarin het drie eredivisieclubs aan de zegekar bond alvorens de ploeg pas in de halve finales werd uitgeschakeld.

Volledig scherm Riechedly Bazoer speelt met Vitesse woensdag tegen zijn oude ploeg, Ajax. © ANP

Woensdag 19.00 uur: Ajax-Vitesse

Op papier is dit dé topper in de kwartfinales. Ajax, de koploper van de eredivisie, draait sportief gezien uitstekend: van de afgelopen tien wedstrijden werd alleen van AZ verloren (1-2). Toch regeert de chaos deze dagen bij de Amsterdammers, vanaf het moment dat bekend werd dat directeur voetbalzaken Marc Overmars zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is voor Ajax de eerste wedstrijd sinds het veelbesproken ontslag van de gevallen oud-voetballer.

Tegenstander Vitesse kampt juist met sportieve malheur. Na negen wedstrijden ongeslagen te zijn gebleven verloor de ploeg de afgelopen twee speelrondes van FC Groningen en FC Twente, waardoor de vierde plaats waarop de ploeg twee speelrondes geleden stond, voorlopig weer uit het zicht is geraakt. Winnen van Ajax is een zware opgave voor de Arnhemmers, zeker zonder de geschorste spits Loïs Openda. Riechedly Bazoer zal tot op het bot gemotiveerd zijn om zijn oude club pijn te doen.

Volledig scherm Michiel Kramer weet hoe hij het net moet vinden tegen aankomend tegenstander AZ. © ANP

Woensdag 19.00 uur: RKC Waalwijk - AZ

RKC staat op een verdienstelijke twaalfde plaats in de eredivisie. Qua bekervoetbal staan de Waalwijkers niet bekend om hun lange deelnames: pas drie keer bereikte de ploeg de halve finales. Des te unieker zou een thuiszege nu zijn. Oud AZ-speler Iliass Bel Hassani zal namens RKC op het veld staan, net als spits Michiel Kramer. De cultspits scoorde al zes keer tegen AZ, meestal voor ADO Den Haag, maar een kans op een tweede treffer tegen AZ in dienst van de Brabanders zal Kramer niet laten lopen.

Tegenstander AZ kan bogen op een rijke bekergeschiedenis. Naast de vele kwart- en halve finales die de ploeg de laatste jaren speelde, biedt ook de huidige vorm de Alkmaarders goede hoop. Maar liefst vijftien (!) duels geleden verloor de ploeg van trainer Pascal Jansen voor het laatst: Feyenoord was toen in de Kuip met 1-0 te sterk. Daarna volgde een indrukwekkende reeks, waarin AZ in de laatste tien duels nog slechts eenmaal punten morste. Bij AZ staat oud-RKC’er Tijjani Reijnders onder contract.

Volledig scherm Kees van Wonderen is oud-speler van NEC, maar traint nu Go Ahead Eagles. © ANP

Donderdag 19.00 uur: NEC - Go Ahead Eagles

NEC wil dit duel der promovendi aangrijpen om verder te komen in het bekertoernooi dan vorig jaar, toen de Nijmegenaren in de kwartfinale hun Waterloo vonden: VVV was in de Goffert met 1-2 te sterk. De eredivisionist lijkt wel de beste papieren te hebben om een halvefinaleplaats te bemachtigen, want eerder dit seizoen wonnen de Gelderlanders in competitieverband met 0-2 van de trots van Deventer. Voor trainer Rogier Meijer zou dat een unicum zijn: de oefenmeester is nooit verder gekomen dan de kwartfinale, toen met De Graafschap.

Go Ahead neemt na dit seizoen afscheid van trainer Kees van Wonderen. De oud-speler van NEC besloot na een sterke periode niet bij te tekenen in Overijssel. Onder Van Wonderen promoveerde Go Ahead Eagles naar de eredivisie en Van Wonderen zal dan ook een passend slot wensen bij de club. Hij kan daartoe de hulp van zijn hechte defensie goed gebruiken: deze bekerjaargang hoefde doelman Warner Hahn nog niet hoeven vissen en ook diens opvolger Andries Noppert hield in de achtste finale tegen Heerenveen de nul.