Eergevoel bracht Branco van den Boomen terug bij Ajax: ‘Nu ga ik laten zien dat ik wél goed genoeg ben’

FC Emmen vindt dat voor seks met minderjari­ge veroordeel­de speler kans verdient: ‘Hij was jong en naïef’

Boosheid alom bij een deel van de aanhang van FC Emmen. Niet alleen bleek kersvers aanwinst Desley Ubbink in 2015 te zijn veroordeeld voor seks met een minderjarige, ook had het er even alle schijn van dat de Drentse club poogde dit verleden te verdoezelen.