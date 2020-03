Eergevoelige Tadic schaamde zich kapot om zijn maandenlange afwezigheid en sprong uit zijn groene wasmand

De analyse, in mei 2020. Waar Ajax achteraf de landstitel won? Nou, in Heerenveen, in de 41ste minuut. Beelden van Ejuke. De tovenaar had Heerenveen al lang en breed op voorsprong kunnen zetten en Halilovic had de bal erin moeten plassen, maar wonderwel stond het tussen Heerenveen en Ajax 0-0. Toen kwam die scheldpartij tussen Dusan Tadic en Sergiño Dest. Gelukkig hebben we de beelden nog.



Wacht even. De naam Tadic zegt u niets meer? Servische voetballer met schitterende statistieken, maar sinds november 2019 in een diepe, diepe winterslaap. Ze namen ’m wel altijd mee, Tadic, ook naar uitwedstrijden. Hij sliep in een groene wasmand. Dest en Gravenberch moesten dat ding altijd in de spelersbus zetten. En als de warming-up begon, parkeerden ze de groene wasmand op het veld. Waarom zij? Kwestie van pikorde. Kinderen horen corvee te hebben. Die groene wasmand met Tadic was hun taak. Tadic lag er elke wedstrijd rustig bij. Het wachten was op een natuurlijk ontwaken.